На Украине арестовали российские активы на миллион долларов
В Киеве арестовали активы российской компании на миллион долларов
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинские правоохранители арестовали активы российской компании, занимавшейся продажей горюче-смазочных материалов, на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США), изъятое горючее передано украинской армии.
"В столице (Киеве — ред.) стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 миллионов гривен (1 миллион долларов США). Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ", — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Украины.
В рамках следствия установлено, что фирма зарегистрирована на территории России. Офис генпрокурора проводит досудебное расследование. Санкция статьи уголовного производства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
https://1prime.ru/News/20221119/838879763.html
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