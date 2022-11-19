С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Во Всеволожском районе Ленинградской области после ЧП на газопроводе началось подкючение абонентов к газу, сообщили власти региона. В МЧС раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленинградской области

"(По данным компании) "Газпром газораспределение Ленинградская область", 1115 абонентов в Хапо-Ое и Разметелево и 3 котельных в Невской Дубровке подключены", — информирует Telegram-канал правительства Ленобласти.

Как сообщал "Газпром трансгаз", в субботу в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области произошел разрыв газопровода "Белоусово — Ленинград" с возгоранием.

После инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пять из них уже переведены на альтернативное газоснабжение, заявляли власти.

Ранее председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев рассказывал, что жителям Всеволожского района начнут возвращать газ после 22.00 мск в субботу.

Во Всеволожском районе в субботу в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет. Открытое горение ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.