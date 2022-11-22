Путин и Алиев обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Путин и Алиев обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20221122/838914046.html
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