МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля. "Газпром" начал поставки газа в Азербайджан по договору с SOCAR 15 ноября

"Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере", — говорится в сообщении.