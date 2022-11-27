МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Израиль готовит новые партии гуманитарной помощи Украине, Киев получит генераторы и медоборудование, сообщает газета Times of Israel. Израиль и ЕС возобновят политико-стратегический диалог впервые с 2012 года

"Двадцать крупных генераторов на сумму около миллиона долларов будут направлены на Украину через Европу. Израильская программа международного развития МАШАВ также в ближайшее будущее направит Украине лекарства и медицинское оборудование на сумму около миллиона долларов", — говорится в сообщении издания.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о договоренностях о поставках Киеву энергетического оборудования из 12 стран, в частности Израиля. Помимо этого, Украине предоставили несколько партий спецснаряжения. Согласно послу еврейского государства в Киеве Михаилу Бродскому, Израиль также принял на лечение 20 тяжелораненых украинских солдат.

Согласно израильскому чиновнику, Израиль также рассматривает возможность возобновить работу посольства в Киеве на постоянной основе. Израильский МИД сейчас ожидает рекомендаций со стороны службы безопасности "Шабак", чтобы принять окончательное решение.