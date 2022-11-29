ООН, 29 ноя — ПРАЙМ. Судно с первой партией российских удобрений, находящихся в европейских портах, будет идти до Мозамбика около 30 дней, оттуда груз доставят по земле в Малави, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. ООН продолжит работу по обеспечению экспорта агропродукции из России

"Доставка займет около 30 дней до порта Мозамбика. Оттуда груз пойдет по земле", — сказал Дюжарик на брифинге.

Во вторник первая партия из российских удобрений, находящихся в портах Европы, отправилась из порта в Нидерландах, на борту 20 тысяч тонн.