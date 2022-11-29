МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) получил ответ от Совета ЕС по включению депозитария в санкционный список, рассказала генеральный директор компании "Степ Форвард", выступающей юридическим консультантом группы Мосбиржи, Ольга Худокормова. НРД обратился в совет Европы с обжалованием санкций

В начале ноября Мосбиржа сообщила, что НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций. Отмечалось также, что эта работа ведется параллельно с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции ЕС.

"В рамках судебного процесса, как вы знаете, со стороны НРД был подан иск об обжаловании текущих санкций. Мы ожидали ответа на этот иск, отзыва со стороны Европы. Мы его получили. У нас как у юридических консультантов есть понимание, что срок ответа на данный отзыв, на исковое заявление составляет шесть недель с даты получения. В текущий момент времени срок для предоставления ответа со стороны НРД на отзыв – это 6 января 2023 года", — сказала Худокормова на конференции "Комплаенс: основные тренды 2022".

Она отметила, что как юридические консультанты группы Мосбиржи, компания готовит обоснованную позицию на все те аргументы, которые приведены в отзыве Совета Европы и выстраивает позицию с учетом поданной аргументации в рамках данного искового заявления.

"В рамках того, что большая часть документов этого искового заявления является конфиденциальной информацией, это все, что мы можем в текущий момент времени рассказать", — резюмировала она.

Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.