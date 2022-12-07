МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин и его эмиратский коллега Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора затронули проблему попытки западных стран ограничить стоимость нефти из России, вопреки принципам рыночных отношений. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. В МИД озвучили ответ России Евросоюзу на девятый пакет санкций

Западные санкции в отношении перевозимого морским путем российского энергоресурса вступили в силу 5 декабря. Ограничения установили лимит цен на "черное золото" на уровне 60 долларов за баррель.

"В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", — следует из текста релиза.

Замглавы российского правительства Александр Новак заявил, что Москва не признает "потолок", являющийся вмешательством в инструменты рынка, и отказывается работать с импортерами, которые поддержат ограничение стоимости "черного золота".