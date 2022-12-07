МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Подсолнечное масло в России за период с 29 ноября по 5 декабря подорожало на 0,07%, впервые после восьми недель снижения цены на него, следует из данных Росстата. Россиян предупредили о подорожании одного из видов масла

Последний раз рост цен на масло Росстат фиксировал за период с 27 сентября по 3 октября: тогда оно подорожало на 0,03%.

Куриные яйца подорожали на 0,78% против роста неделей ранее на 0,37%, сахар подешевел на 1,26% (неделей ранее — на 1,1%), цена на мясо кур понизилась на 0,24%, на свинину — на 0,09%. На предыдущей неделе, с 22 по 28 ноября, мясо кур подешевело на 0,36%, а свинина подорожала на 0,32%.

Гречка стала дешевле на 0,63% (на предыдущей неделе — на 0,82%), рис подорожал на 0,07% (на предыдущей — подешевел на 0,04%), пшено — подорожало на 0,11% (неделей ранее — на 0,07%). Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта стали дешевле на 0,06% (на предыдущей неделе — на 0,22%), цена белого хлеба выросла на 0,08% (на прошлой неделе не изменилась), черный хлеб подорожал на 0,01% (на предыдущей неделе — на 0,08%).