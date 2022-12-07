МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Темп роста цен на капусту и морковь в РФ на неделе с 29 ноября по 5 декабря заметно ускорился, но в целом прирост цен на плодоовощную продукцию не изменился, оставшись на уровне прошлой недели, следует из данных Росстата. В России за неделю овощи подорожали на два процента

Согласно данным статведомства, капуста на отчетной неделе подорожала на 2,38% против прибавки в 0,73% за период с 22 по 28 ноября, цена на морковь выросла на 2,57% против 1,98% за предыдущий отчетный период. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 2,9%, как и неделей ранее.

В частности, картофель стал дороже на 0,54% (ранее — на 0,86%), лук — на 1,61% (ранее — на 1,57%), свекла — на 2,75% (ранее — на 2,54%). Цена на помидоры на отчетной неделе стала выше на 0,98% против 1,62% на предыдущей, а яблоки подешевели на 0,92% (до этого — подорожали на 0,24%).