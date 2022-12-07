БРЮССЕЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. ЕС в рамках нового — девятого по счету — пакета антироссийских санкций планирует расширить экспортные ограничения, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Глава ЕК анонсировала предложения по новому пакету антироссийских санкций

"Мы хотим расширить контроль и ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Они включают основные химические вещества, нейротоксические вещества, электронные и компьютерные компоненты, которые могут быть использованы для российской военной машины", — указывается в документе.

Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

Теперь предложения по новому пакету антироссийских мер должны согласовать постпреды стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.

Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря.

Действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины" введены уже против 1236 физлиц и 115 организаций. Речь идет о российском руководстве, ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.

В рамках экономических санкций Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Россияне также лишились визовых привилегий для поездок в Евросоюз.

Европейцам запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Ряд санкций ввели также против сектора черной металлургии. Европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Ограничительные меры предусматривают и запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии. С 5 декабря в силу вступило эмбарго на поставки в ЕС российской нефти, а также запрет на перевоз российской нефти сверх установленного ценового потолка.

Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.