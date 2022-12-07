БРЮССЕЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. ЕС в рамках нового — девятого по счету — пакета антироссийских санкций планирует расширить экспортные ограничения, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Флаги ЕС

Глава ЕК анонсировала предложения по новому пакету антироссийских санкций

"Мы хотим расширить контроль и ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Они включают основные химические вещества, нейротоксические вещества, электронные и компьютерные компоненты, которые могут быть использованы для российской военной машины", — указывается в документе.

Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

Теперь предложения по новому пакету антироссийских мер должны согласовать постпреды стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.

Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря.

Действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины" введены уже против 1236 физлиц и 115 организаций. Речь идет о российском руководстве, ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.

В рамках экономических санкций Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Россияне также лишились визовых привилегий для поездок в Евросоюз.

Европейцам запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Ряд санкций ввели также против сектора черной металлургии. Европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Ограничительные меры предусматривают и запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии. С 5 декабря в силу вступило эмбарго на поставки в ЕС российской нефти, а также запрет на перевоз российской нефти сверх установленного ценового потолка.

Ранее ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.