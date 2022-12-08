МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза против России могут затронуть 169 организаций, предоставляющих товары, способствующие развитию российского оборонного сектора и области безопасности. ЕС планирует расширить экспортные ограничения в отношении России

"Пакет нацелен на подавление "развития российских промышленных возможностей" с расширенным списком из 169 организаций, предоставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора и сектора безопасности", — говорится в материале.

Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.