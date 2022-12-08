Бразильский ЦБ присвоил Google Pay статус платежного оператора
Бразильский ЦБ присвоил сервису Google Pay статус платежного оператора
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сервис Google Pay компании Alphabet получил разрешение на работу в качестве платежного оператора в Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, что позволяет ему инициировать платежные операции. Это следует из официального национального бюллетеня.
Инициаторы платежей, согласно центральному банку Бразилии, инициируют операцию по запросу конечного пользователя, но никогда не управляют платежным счетом и не хранят средства от транзакций.
Пресс-секретарь Google подтвердил разрешение центрального банка и сказал, что этот шаг позволяет предлагать "больше вариантов оплаты для пользователей через наши платформы в Бразилии".
В настоящее время приложение Google Pay служит в качестве виртуального кошелька, где пользователь может хранить, например, свои кредитные и дебетовые карты, сертификаты о вакцинации и концертные билеты.
Несколько дней назад Национальный валютный совет Бразилии также разрешил финансово-технологическим компаниям инициировать платежные операции.
https://1prime.ru/News/20221208/839105974.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.