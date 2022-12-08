МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сервис Google Pay компании Alphabet получил разрешение на работу в качестве платежного оператора в Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, что позволяет ему инициировать платежные операции. Это следует из официального национального бюллетеня. В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"

Инициаторы платежей, согласно центральному банку Бразилии, инициируют операцию по запросу конечного пользователя, но никогда не управляют платежным счетом и не хранят средства от транзакций.

Пресс-секретарь Google подтвердил разрешение центрального банка и сказал, что этот шаг позволяет предлагать "больше вариантов оплаты для пользователей через наши платформы в Бразилии".

В настоящее время приложение Google Pay служит в качестве виртуального кошелька, где пользователь может хранить, например, свои кредитные и дебетовые карты, сертификаты о вакцинации и концертные билеты.

Несколько дней назад Национальный валютный совет Бразилии также разрешил финансово-технологическим компаниям инициировать платежные операции.