МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 21 ноября по 4 декабря снизился на 1,4 пункта — до 96,8 пункта. Исследование показало, насколько россияне боятся потерять работу

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За рассматриваемый период средний чек вырос по кусковому мылу (на 6%, до 104 рублей) и перчаткам (на 3%, до 151 рубля). Снизился он по лимонам (на 7%, до 35 рублей), медицинским маскам (на 6%, до 103 рублей), гречке (на 4%, до 94 рублей) и туалетной бумаге (на 2%, до 103 рублей). На прежнем уровне он сохранился по антисептикам (194 рубля).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущим отчетным периодом (с 7 по 20 ноября) снизился на 1,4 пункта и составил 96,8 пункта.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки резко вырос спрос на "народные" средства лечения и профилактики вирусных заболеваний — лимоны, в 1,5 раза, отмечают аналитики "Платформы ОФД".