МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление объектов Украины. Зеленский оценил возможность восстановления энергосистемы Украины

В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины.

"Я приглашаю всех вас присоединиться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине. В общем боевые действия затронули территории 11 областей. Объем нашего восстановления охватил более 50 тысяч объектов, это более 12 миллиардов евро", — сказал Зеленский в видеообращении к участникам конференции.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти 1 миллиард евро.

Зеленский заявлял, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро.