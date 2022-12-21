БУДАПЕШТ, 21 дек — ПРАЙМ. Венгрия не поддерживает санкционную политику Евросоюза, однако никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не разрушать европейское единство, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия выступила против потолка цен на газ, заявил глава МИД страны

"Мы против всех санкций. Вообще против политики санкций. Если бы от нас зависело, санкционной политики не было бы. А если бы была, то гораздо более узконаправленная, точная и лучше продуманная. Хорошего в санкциях нет. Поэтому мы не голосовали за них в том смысле, что всегда высказывались против них", — сказал Орбан на правительственном брифинге.

"В конце концов Евросоюз принимает решение о санкциях. И мы не ветируем. И в будущем не будем, потому что нельзя каждую минуту разрушать единство Евросоюза… Мы не поддерживаем санкции, но и не мешаем остальным 26 странам-членам их принимать", — добавил он.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.