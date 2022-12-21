МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Белоруссии есть неплохие заделы в области производства микроэлектроники, этот потенциал остался ещё с советских времен и с тех пор еще развивался. Лукашенко предложил ВЭБ активнее сотрудничать с Белоруссией

В среду Путин провел встречу с Государственным секретарём Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Обсуждалась реализация интеграционных отраслевых программ и другие актуальные темы.

"В Белоруссии есть заделы неплохие, кое-что ещё осталось, не растворилось в советских времен, а наоборот, развивалось благодаря усилиям руководства республики", — сказал Путин в ходе встречи, говоря о реализации совместных программ, в том числе в высокотехнологичной сфере производства микроэлектроники.

Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда уделяет этому внимание. "У нас на уровне министерств и ведомств идёт проработка. Больше того: наше правительство считает, что там действительно перспективные направления", — добавил президент.