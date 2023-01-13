МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Украина с начала 2023 года уже осуществила экспорт одного миллиона тонн агропродукции в рамках "зерновой сделки", сообщили в министерстве инфраструктуры страны. Украина и Гана создадут логистический хаб для хранения продовольствия

"Зерновая инициатива": отправлен первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Сегодня из портов Одессы вышли 11 судов со 313,5 тысячами тонн агропродукции", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В сообщении также отмечается, что в Босфоре инспекции Совместного координационного центра ожидают 104 судна. В целом, по данным мининфраструктуры Украины, с 1 августа из портов Одессы вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 миллиона тонн продовольствия.

"Зерновая сделка", которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках "зерновой сделки".