Российские дипломаты находятся в контакте с Непалом в свете гибели россиян
Российское посольство сообщило о контактах с властями Непала по вопросу авиакатастрофы
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Посольство России находится в контакте с непальскими властями в свете гибели находившихся на борту самолета россиян, сообщил посол РФ в Непале Алексей Новиков.
"На борту находилось 72 человека, из них четверо россиян. По данным непальской стороны, все они погибли. Посольство находится в тесном контакте с местными компетентными органами", — сообщил посол в эфире телеканала "Россия 24".
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
Все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Пемба Шерпа.
https://1prime.ru/News/20230115/839474512.html
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