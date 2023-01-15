МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Посольство России находится в контакте с непальскими властями в свете гибели находившихся на борту самолета россиян, сообщил посол РФ в Непале Алексей Новиков. В Непале разбился самолет, на борту были 72 человека

"На борту находилось 72 человека, из них четверо россиян. По данным непальской стороны, все они погибли. Посольство находится в тесном контакте с местными компетентными органами", — сообщил посол в эфире телеканала "Россия 24".

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Пемба Шерпа.