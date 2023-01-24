МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг девелопера "Самолет" "A-(RU). Позитивный" до уровня "А(RU)" со стабильным прогнозом. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Yandex N.V. на уровне "AA+(RU)"

"Повышение кредитного рейтинга ПАО "ГК "Самолет" обусловлено повышением оценок географической диверсификации, рентабельности бизнеса, обслуживания долга и денежного потока. Кредитный рейтинг компании определяется очень сильными оценками географической диверсификации и ликвидности, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высоким показателем покрытия долга, высокими оценками бизнес-профиля и корпоративного управления и крупным размером бизнеса", — говорится в сообщении АКРА.

Вместе с тем рейтинговое агентство отметило наличие очень высокого отраслевого риска, а также слабую оценку денежного потока застройщика, которые оказывают давление на уровень его кредитного рейтинга.

Девелоперская группа "Самолет" строит жилье в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.