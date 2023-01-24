АКРА повысило рейтинг "Самолета" до уровня "А(RU)"
АКРА повысило кредитный рейтинг девелопера "Самолет" до уровня "A(RU)"
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг девелопера "Самолет" "A-(RU). Позитивный" до уровня "А(RU)" со стабильным прогнозом.
"Повышение кредитного рейтинга ПАО "ГК "Самолет" обусловлено повышением оценок географической диверсификации, рентабельности бизнеса, обслуживания долга и денежного потока. Кредитный рейтинг компании определяется очень сильными оценками географической диверсификации и ликвидности, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высоким показателем покрытия долга, высокими оценками бизнес-профиля и корпоративного управления и крупным размером бизнеса", — говорится в сообщении АКРА.
Вместе с тем рейтинговое агентство отметило наличие очень высокого отраслевого риска, а также слабую оценку денежного потока застройщика, которые оказывают давление на уровень его кредитного рейтинга.
Девелоперская группа "Самолет" строит жилье в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.
https://1prime.ru/News/20230124/839571473.html
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