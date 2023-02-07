МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американская агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) закрыла сделку по продаже бизнеса по переработке масличных культур в РФ, следует из уведомления компании на сайте дочерней ООО "Бунге СНГ". Производитель подсолнечного масла "Олейна" продаст свой бизнес в России

"Начиная с 03.02.2023 ("Дата закрытия сделки") ООО "БУНГЕ СНГ" продолжило производство и продажу растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области уже под контролем нового собственника", — говорится в сообщении.

Без изменения остались все реквизиты ООО "Бунге СНГ" — ОГРН, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, номер телефона. Электронные адреса сотрудников на домене @bunge.com деактивированы в связи с переходом на электронные адреса на домене @maslenytsa.com.

"Наименование компании будет изменено в ближайшее время, информация о смене наименования будет размещена на сайте", — добавляется в сообщении.

Bunge — американская агропромышленная компания, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Как следует из пресс-релиза, штат Bunge составляет около 23 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.

В Воронежской области завод Bunge работал с 2008 года — суммарные инвестиции в него составили 130 миллионов долларов. Завод производил подсолнечное масло марки "Олейна", оливковое масло Ideal и прочие продукты из масличных культур.

В сентябре 2022 года компания сообщила о решении продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group; продажа включала в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже.