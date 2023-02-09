МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает требования к игорному оборудованию в букмекерских конторах и тотализаторах. Назван размер целевых отчислений на спорт от букмекеров

Документ, внесенный депутатом Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия – За правду"), уточняет понятие игрового автомата "с учетом современных способов организации работы игрового оборудования и использования облачных технологий". Под игровым автоматом будет пониматься оборудование, в котором выигрыш определяется случайным образом не только устройством, расположенным внутри его корпуса, как сейчас, но и программой для ЭВМ, доступ к которой осуществляется при помощи интернета и иных средств связи.

При этом букмекерским конторам, тотализаторам и их пунктам приема ставок запрещается принимать ставки с использованием программ и устройств, имитирующих (копирующих) работу игрового оборудования. Этим заведениям также запрещается проводить азартные игры, где исход событий, в отношении которых заключаются пари, зависит от действий третьих лиц, связанных с использованием оборудования и программ, предназначенных для преобразования данных и информации в числовые значения и комбинации, визуальные образы и символы.

Гусев обращает внимание, что отдельные организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах вне игорных зон используют технологии "быстрых игр", которые позволяют вовлечь человека в игру с помощью высокой частоты событий, яркой игровой визуализации процесса и серии небольших денежных выигрышей. При этом мелкие выигрыши чередуются с крупными проигрышами. По мере увеличения сумм и количества ставок растет и общая сумма проигрышей, а стремясь отыграться, человек все больше впадает в зависимость от такой игры.

В процессе организации классических ставок в букмекерской конторе и тотализаторе организатор азартной игры ограничен определенной частотой реальных транслируемых спортивных событий (гол, штрафной, удаление и т.п.), на которую он не влияет. Ставки же в "быстрых играх" делаются на события, частота и возможные результаты которых определяются алгоритмами, разработанными самим организатором азартных игр или его поставщиком услуг, с эффектным визуальным сопровождением, что, по сути, повторяет работу игрового автомата.

При этом правоохранительным органам, по утверждению разработчика, сложно установить факты незаконной деятельности, поскольку действующее законодательство содержит "устаревшие характеристики игрового оборудования" — так, например, "генератор случайных чисел" должен располагаться внутри корпуса игрового автомата.

Кроме того, существующий запрет на использование в букмекерских конторах или тотализаторах программ и оборудования для определения исхода событий, на которые заключаются пари, не охватывает случаи их использования непосредственно для создания "игровой визуализации" путем арифметических и иных математических преобразований данных. Этот пробел в законодательстве активно используется "для осуществления, по сути, незаконной деятельности", указывает Гусев.