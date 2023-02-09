МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. США расширили санкции против России, внеся в список семь физлиц, соответствующее сообщение размещено на сайте американского минфина. Британия расширила санкции против России

В новый список Вашингтон включил Михаила Истрицкого, Валентина Карягина, Виталия Ковалева, Максима Михайлова, Дмитрия Плешевского, Валерия Седлецкого и Ивана Вахромеева.

Указывается, что санкции были введены за кибердеятельность.

Согласно заявлению на сайте министерства, новые санкции были введены в координации с Великобританией против лиц, связанных с якобы базирующейся в России хакерской группировкой Trickbot.

"Сегодня США в координации с Великобританией вносят в список санкций семь человек, которые являются частью базирующейся в России киберпреступной группировки Trickbot", — говорится в заявлении минфина.

В сообщении утверждается, что группировка была якобы причастна к атакам на медучреждения в США, а ее нынешние члены якобы связаны с российскими разведслужбами. Никаких доказательств при этом в заявлении не приводится.

Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.