МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. К концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, в 2024 году — еще 16, на эти цели за два года выделяется более 75 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. Поставки регионального пассажирского самолета "Ладога" начнутся в 2026 году

"К концу этого года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году еще 16, на эти цели из федерального бюджета выделяются значительные ресурсы — вот в 2023 году на реконструкцию 18 аэродромов было направлено 40 миллиардов рублей, а на реконструкцию еще 16 в 2024 году — 35,5 миллиарда рублей", — сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

Глава государства отметил, что модернизация аэропортной сети — это хороший стимул для развития регионов и России в целом, это позволит обеспечить более комфортную жизнь для людей, их передвижение по стране, и "сшивать" огромное пространство с экономической точки зрения.

Также российский лидер заявил, что ресурсы на авиаотрасль будут выделяться из тех реалий, в которых живем: за последние полтора года было выделено 229 миллиардов рублей.

Он подчеркнул, что необходимо не просто сохранить отрасль, а обеспечить ее развитие. Президент пообещал, что Россия продолжит поддержку авиаотрасли, потому что по-другому невозможно.

"И поддерживать будем (авиаотрасль — ред.), разумеется… По-другому сейчас просто невозможно. Так будем делать", — сказал Путин.

Он добавил, что Россия обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными суднами.

"Финансовые ресурсы будут выделяться, исходя из реалий, в которых мы сегодня живем", — отметил Путин.

По его словам, за последние 1,5 года, когда страна сначала столкнулась с эпидемией, а затем с событиями, которые вызвали необходимость начать СВО, 229 миллиардов рублей, а на этот год предусмотрено еще более 50 миллиардов рублей.

Наконец, президент заявил, что рассчитывает на своевременное поступление отечественных самолетов и вертолетов, в том числе, Сухого Суперджет-100 полностью на отечественной базе, Ил-114, Ту-214, "Байкал", вертолета К-62, Ми-38.

"Мы рассчитываем на своевременное, выдачу на гора, что называется, промышленности и МС-21, и Сухого Суперджет-100 полностью на отечественной базе, и Ил-114, Ту-214, легкий многоцелевой самолет "Байкал", а также вертолета К-62, Ми-38 и "Ансат", — сказал он добавив, что "Ансат" уже достаточно активно используется, а Ми-38 "в самое ближайшее время поступит".