МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Инвесторы Credit Suisse утратили доверие к руководству банка после того, как он сообщил о сохранении оттока средств, хоть и указал на их стабилизацию. Об этом в пятницу рассказала Reuters одна из ведущих компаний Германии по управлению инвестициями.

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Deka Investment, управляющая активами на 367 млрд евро, заявила, что у нее вызывает беспокойство то, что инвесторы продолжают выводить средства из второго по величине банка Швейцарии.

"Сохраняющийся отток пугает, — заметил Андреас Томе, специалист по корпоративному управлению в Deka. — Это непременно надо менять".

Томе сказал, что особенно разочаровало инвесторов то, что отток продолжился после заявления гендиректора Credit Suisse Ульриха Кернера и председателя Акселя Леманна о стабилизации ситуации.

"Потом мы узнаем, что отток замедлился, но не прекращается, — рассказал Томе Reuters. — К несчастью, руководство компании в результате утратило доверие инвесторов".

Согласно данным Refinitiv, Deka владеет 0,02% акций Credit Suisse. Эти инвестиции в основном сделаны через индексные фонды.

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Акции Credit Suisse в четверг упали почти на 15%, а в пятницу восстановились, набрав 4%. В четверг акционеров напугали результаты, которые один из них назвал "катастрофическими".

В 4-м квартале отток средств из банка резко ускорился, составив более 110 млрд швейцарских франков, хотя банк и сказал, что ситуация выправляется.

Аналитик Bank Vontobel Андреас Вендитти отметил, что все равно остаются открытыми многие вопросы и из-за этого инвесторы чувствуют неопределенность.

Есть и другой признак неопределенности на рынке: по данным S&P Global Market Intelligence, стоимость страхования рисков по долгу Credit Suisse в пятницу выросла на 24 базисных пункта по сравнению с уровнем на закрытии торгов в четверг и достигла почти 320 б. п.

Рейтинговые агентства отметили, что есть динамика в реструктуризации Credit Suisse, в том числе отказ от неосновных активов и сокращение затрат, но впереди есть существенные риски.

"Рейтинги Credit Suisse тоже окажутся под давлением, если у франшизы по управлению состояниями будет длительный урон", — отметило Fitch, у которого за банком закреплен негативный прогноз рейтинга.

Согласно Fitch, необходимо восстановление активов под управлением и нельзя допускать пробуксовывания плана реструктуризации и ухудшения финансовых результатов.

Moody's, у которого за Credit Suisse закреплен рейтинг, находящийся на две ступени выше бросового, ожидает, что банк в 2023 году продолжит нести крупные убытки ввиду сокращения потоков выручки и затрат на реструктуризацию.

Агентство полагает, что в 2024 году убытки станут менее выраженными, а в 2025 году банк вернется к небольшой прибыльности.