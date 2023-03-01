Представитель Минфина: развитие долговых инструментов в дружественных валютах продолжится
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россия продолжит развитие долговых инструментов в дружественных валютах, привлекая инвесторов и эмитентов из дружественных государств, рассказал директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.
Выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка", он поднял вопрос развития внутреннего рынка дружественных валют. "Мы в целом видим российский рынок как хаб, по крайней мере в рамках пространства ЕАЭС, но также и в рамках пространства наших дружественных государств", — сказал Чебесков.
"У нас развита вся инфраструктура, развит рынок, поэтому, я думаю, мы будем привлекать иностранных инвесторов, как минимум из дружественных нам стран, — как эмитентов, так и инвесторов", — добавил он.
"Развитие инструментов в дружественных валютах точно будет в ближайшем времени, это очень актуально", — заключил Чебесков.
Глава ВТБ Андрей Костин во вторник выступил с предложением подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран. По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.
https://1prime.ru/News/20230301/839942447.html