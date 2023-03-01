МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россия продолжит развитие долговых инструментов в дружественных валютах, привлекая инвесторов и эмитентов из дружественных государств, рассказал директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков. Песков заявил о новом соглашении по ведущей мировой валюте

Выступая на форуме "Стратегическая сессия российского долгового рынка", он поднял вопрос развития внутреннего рынка дружественных валют. "Мы в целом видим российский рынок как хаб, по крайней мере в рамках пространства ЕАЭС, но также и в рамках пространства наших дружественных государств", — сказал Чебесков.

"У нас развита вся инфраструктура, развит рынок, поэтому, я думаю, мы будем привлекать иностранных инвесторов, как минимум из дружественных нам стран, — как эмитентов, так и инвесторов", — добавил он.

"Развитие инструментов в дружественных валютах точно будет в ближайшем времени, это очень актуально", — заключил Чебесков.

Глава ВТБ Андрей Костин во вторник выступил с предложением подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран. По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.