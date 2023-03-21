Ушаков прокомментировал реакцию Запада на китайский план по Украине
Ушаков: китайский план по Украине вызывает в Москве уважение, а у Запада - раздражение
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что план КНР по украинскому урегулированию обсуждался на неформальных переговорах Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпинем, и подчеркнул, что инициатива Пекина вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада — раздражение.
"У Запада (китайский план по урегулированию на Украине — Прим.ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", — сказал он.
Кроме того, Ушаков охарактеризовал переговоры глав государств как обстоятельные и продолжительные.
"Беседа была полезна для обеих сторон", — добавил помощник президента.
Ранее 20 марта китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом, который продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок.
https://1prime.ru/News/20230321/840147231.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.