МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что план КНР по украинскому урегулированию обсуждался на неформальных переговорах Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпинем, и подчеркнул, что инициатива Пекина вызывает уважение у Москвы, в то время как у Запада — раздражение. Мишустин отметил успешное экономическое сотрудничество России и Китая

"У Запада (китайский план по урегулированию на Украине — Прим.ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", — сказал он.

Кроме того, Ушаков охарактеризовал переговоры глав государств как обстоятельные и продолжительные.

"Беседа была полезна для обеих сторон", — добавил помощник президента.

Ранее 20 марта китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом, который продлится до 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок.