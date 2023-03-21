МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин подписали заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также ряд других документов по различным сферам.

Путин заявил, что подписанные документы полностью отражают уровень отношений России и Китая, которые находятся на высшей точке за всю их историю.

Российский лидер призвал правительства в Москве и Пекине без раскачки приступить к проработке заявления и согласовать меры по его реализации.





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