МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования, но тогда, когда к нему будут готовы на западе и в Киеве, заявил президент России Владимир Путин. Ушаков прокомментировал реакцию Запада на китайский план по Украине

"Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию и вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.