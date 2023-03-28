ВОРОНЕЖ, 28 мар — ПРАЙМ. В Курске мужчина вынес купюроприемник из торгового центра, полиция начала его поиски, сообщили в УМВД по региону. Россиянин украл для своих детей почти 100 плиток шоколада

В телеграм-канале ведомства опубликовали запись с камер видеонаблюдения: на ней показано, как молодой человек, не скрываясь, несет купюроприемник по ТЦ.

"Северным отделом полиции разыскивается подозреваемый в краже купюроприемника из павильона в торговом центре на улице Карла Маркса города Курска. Молодому человеку рекомендуются самостоятельно связаться с полицейскими", — говорится в публикации.

В пресс-службе УМВД по Курской области уточнили РИА Новости, что инцидент произошел в торговом центре "МегаГринн".

"Там в открытом доступе стояли кресла для массажа. Чтобы ими воспользоваться, необходимо было оплатить услугу с помощью купюроприемника, который находился рядом с ними", — рассказали в ведомстве.