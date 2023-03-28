МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, как и большинство членов Совета безопасности ООН, воздержались при голосовании по российской резолюции о подрывах "Северных потоков", пишет китайские издание "Гуаньча". В США раскрыли, как один запрет усилит позиции России

Читатели газеты сочли такое поведение американских представителей "трусостью". Вашингтон не смог решиться принять документ, который бы доказал вину Вашингтона в причастности к взрывам, считают они.

Представленный Москвой проект резолюции о содействии международному расследованию Совбез не одобрил: три страны (Россия, Китай и Бразилия) выступили "за", 12 (в том числе недружественные Штаты, Франция, Япония и Британия) — воздержались, против документа никто не проголосовал. Для ратификации документа необходимо девять голосов, их набрать не удалось.

Издание напомнило, что соавторами резолюции также выступили Белоруссия, Венесуэла, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Эритрея, но они не являются членами СБ ООН и не могут голосовать.

Один из пользователь портала отметил, что вся эта ситуация с голосованием 27 марта по российской резолюции показала страх большинства игроков перед США.

"Стоило США сделать один намек, как остальные тут же испугались и отказались голосовать» — отметил он.

"Даже если расследования нет, вы сами знаете, что виноваты США", — считает другой.

"Америка по-прежнему внушает всем благоговейный трепет, а ее последователи страшатся авторитета Вашингтона, не смеют выступать против него, игнорируют факты. Никакой справедливости, одни "позиции", — соглашается комментатор.

Еще одному юзеру ситуация с голосованием показалась смешной. По его мнению, неделание представителей США в Совбезе принимать решение по резолюции говорит о вине Белого дома.

"США воздержались? Ха-ха-ха! Сразу понятно, что это они виноваты. Даже нашли себе 11 маленьких приспешников!" — сокрушается он.

Еще один участник дискуссии обратил внимание остальных на то, что воздержавшаяся от голосования Франция как европейская страна сама является жертвой подрыва российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".

"Она сама жертва, но знает, кто это сделал, поэтому не осмеливается и пикнуть", — написал он.

Читатели портала пришли к выводу, что структура Организации Объединенных Наций (ООН) оказалась совершенно неэффективна и совсем не беспристрастна.

"Если по таким серьезным вопросам, как подрывы газопроводов, все промолчали, то чего ожидать в будущем. А в следующий раз они еще и перережут подводные кабели!" — возмутились комментаторы.