МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Возле железной дороги в Новой Москве обнаружили обломки, которые, как предполагается, могут принадлежать беспилотнику, рассказали агентству РИА Новости в экстренных службах. В России создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов

Как уточняется, местный житель нашел объекты возле путей недалеко от села Свитино.

Никаких разрушений рядом с обломками не обнаружено, отметил собеседник.

Специалисты устанавливают детали инцидента, добавил он.