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В Новой Москве обнаружили обломки, предположительно, беспилотника
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Возле железной дороги в Новой Москве обнаружили обломки, которые, как предполагается, могут принадлежать беспилотнику, рассказали агентству РИА Новости в экстренных службах. Как... ПРАЙМ, 28.03.2023
регионы, экономика, новости, беспилотник, новая москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Возле железной дороги в Новой Москве обнаружили обломки, которые, как предполагается, могут принадлежать беспилотнику, рассказали агентству РИА Новости в экстренных службах.
Как уточняется, местный житель нашел объекты возле путей недалеко от села Свитино.
Никаких разрушений рядом с обломками не обнаружено, отметил собеседник.
Специалисты устанавливают детали инцидента, добавил он.