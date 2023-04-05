МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Украина в среду подписала соглашение о получении второго гранта на 2,5 миллиарда долларов от США, сообщило украинское министерство финансов. Украина получила первый транш от МВФ

Ранее оно сообщало, что Киев получил первый грант в 1,25 миллиарда долларов от США, средства будут направлены на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета.

"Сегодня, 5 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным министерства, средства предоставлены Соединенными Штатами и будут направлены на реализацию проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Сообщается, что грантовое финансирование будет направлено на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ социальной помощи.

Ранее украинское агентство УНН сообщало, что с февраля 2022 года Киев получил от Вашингтона 15,5 миллиарда долларов в форме грантов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.