Сенатор Абрамов: действующий календарь праздников уже устоялся, менять его не нужно
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Действующий календарь выходных и праздничных дней уже устоялся, люди к нему привыкли, законодательно переносить выходные не нужно, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагаются сократить на четыре дня.
"Может быть, дадим на выбор людям самим решать?" — сказал Абрамов РИА Новости.
Он отметил, что к действующему календарю выходных и праздничных дней "все уже привыкли, и законодательно менять ничего не нужно".
"У человека должен быть отпуск, хочешь — проведи его в январе, продляя новогодние праздники, хочешь — в мае", — сказал политик.
По его словам, любые перемены, касающиеся длинных выходных, негативно сказываются на экономике, поскольку нужно сначала останавливать производственные процессы, а затем снова запускать.
https://1prime.ru/News/20230405/840294387.html