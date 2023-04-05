МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Действующий календарь выходных и праздничных дней уже устоялся, люди к нему привыкли, законодательно переносить выходные не нужно, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. В ФНПР призвали увеличить майские праздники

Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагаются сократить на четыре дня.

"Может быть, дадим на выбор людям самим решать?" — сказал Абрамов РИА Новости.

Он отметил, что к действующему календарю выходных и праздничных дней "все уже привыкли, и законодательно менять ничего не нужно".

"У человека должен быть отпуск, хочешь — проведи его в январе, продляя новогодние праздники, хочешь — в мае", — сказал политик.

По его словам, любые перемены, касающиеся длинных выходных, негативно сказываются на экономике, поскольку нужно сначала останавливать производственные процессы, а затем снова запускать.