МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. У России есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить задачи и защиту жителей в новых регионах, сказал президент Владимир Путин во время совещания Совета безопасности. Путин призвал проконтролировать снабжение правоохранителей в новых регионах

"Они (жители новых регионов. — Прим. ред.) должны знать, видеть и чувствовать, что за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать все, чтобы их защитить… Это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас успешный опыт такой работы есть. Так, как и есть все необходимые для решения стоящих перед нами задач ресурсы", — заявил он.

По его словам, большинство людей в новых регионах сделали "не просто свой осознанный исторический выбор, но и мужественно исполняют свой долг": они занимаются бизнесом и производством, работают в школах и больницах.