МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. За диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" может стоять группа, которая спонсируется государством, считает прокурор Швеции Матс Люнгквист. Об этом сообщило агентство Рейтер. В ЕП объяснили, почему Запад не раскрывает правду о "Северных потоках"

"Шведский прокурор, расследующий взрывы на "Северных потоках", заявил, что "основной сценарий" заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством", — говорится в публикации.

Чиновник отметил, что используемый при диверсии тип взрывчатки исключает "значительную часть действующих лиц".

ЧП на трубопроводах произошло в конце сентября прошлого года. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма. В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование о взрывах: по его словам, решение об этом принимал американский президент Джо Байден после девяти месяцев консультаций.