МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект о "нулевом рабочем месте", сообщил РИА Новости вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР). Россияне рассказали, за что не любят стажировки

По его словам, документ отвечает запросу молодежи: часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта, а его невозможно получить без первого рабочего места.

"Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету", — пояснил депутат.

Документ на рассмотрение внесли Чернышов, а также Яна Лантратова (СРЗП), Нина Останина (КПРФ) и другие парламентарии.

Проект вносится в целях систематизации регулирования правоотношений, связанных заключением срочных трудовых договоров при выполнении работ, которые связаны с практикой или стажировкой, а также для того, чтобы привести к единообразию терминологии, используемой в законодательстве. Документ предлагает изложить абзац девятый части первой статьи 59 ТК РФ в новой редакции, а также дополнить главу 55 новой статьей 351.8 "Особенности регулирования труда при выполнении работ, связанных с практической подготовкой при освоении образовательной программы или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки, а также при прохождении обязательной стажировки лицами, претендующими на занятие определёнными видами профессиональной деятельности, в случаях предусмотренных федеральными законами", говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Кроме того, документ разграничивает понятия практической подготовки, стажировки и обязательной стажировки, с одновременным соотношением данных дефиниций с положениями других федеральных законов.