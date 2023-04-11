Жена Порошенко числится учредителем винзавода в Артемовске, заявил Пушилин
Пушилин: жена Порошенко числится акционером завода шампанских вин в Артемовске
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина — основной учредитель и акционер завода по производству игристых вин в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Всплывают коммерческие истории украинского режима. Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске — там является основным учредителем, акционером жена Порошенко. И вот уже думается, может, они (украинские войска. — Прим. ред.) упираются там не потому, что это несокрушимая крепость, а потому что там активы их. Возникают такие вопросы", — пояснил он.
С начала 1990-х годов завод создавал игристые вина "Артемовское" и "Крым". В 2016 году завод переименовали в Artwinery.
https://1prime.ru/News/20230411/840339990.html
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