МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина — основной учредитель и акционер завода по производству игристых вин в Артемовске, заявил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. Порошенко потерял статус миллиардера, сообщили СМИ

"Всплывают коммерческие истории украинского режима. Для меня было удивлением, ребята нашли документы, рассказывали. Завод шампанских вин в Артемовске — там является основным учредителем, акционером жена Порошенко. И вот уже думается, может, они (украинские войска. — Прим. ред.) упираются там не потому, что это несокрушимая крепость, а потому что там активы их. Возникают такие вопросы", — пояснил он.

С начала 1990-х годов завод создавал игристые вина "Артемовское" и "Крым". В 2016 году завод переименовали в Artwinery.