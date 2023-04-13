СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал ахинеей требование "Нафтогаз Украины" выплатить компенсацию за утраченные активы. В Кремле ответили на решение Гааги о компенсациях "Нафтогазу"

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.

"Чтобы требовать компенсацию за активы, их сначала нужно было создать. И сегодня вместо того, чтобы повиниться за все свои злодеяния, киевские власти продолжают плодить ахинею. И причина кроется в том, что Украина не удержится как государство, ее в перспективе уже не существует. Самое страшное, это судьба украинского народа, который стал заложником. Сегодня миссия Украины, прописанная Западом, заключается в демонизации Российской Федерации, Украина — инструмент", — сказал Бобков РИА Новости.

По его словам, если кто и должен требовать компенсацию за понесенные убытки, так это Крым, который серьезно пострадал за время нахождения полуострова в составе Украины.

"Компенсировать убытки как раз должна украинская сторона, которая уничтожала инфраструктуру полуострова и ничего не вкладывала в его развитие. Были уничтожены детские сады, инфраструктурные объекты, сельское хозяйство, исчезли как явление заводы", — подчеркнул вице-спикер.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".