Право на военную пенсию в России имеют военнослужащие, вышедшие на заслуженный отдых, а также в определенных случаях члены их семей. Условия назначения и размер в зависимости от срока службы, какие дополнительные выплаты, надбавки и льготы положены военным пенсионерам, индексация и процент повышения пенсии в 2023 году — последние новости в материале агентства "Прайм". Россиянам рассказали, как изменится график выплат пенсий в мае

Военная пенсия

Военная пенсия — ежемесячное пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей, которые подходят под данную льготу.

Виды военных пенсий

Законодательством предусмотрены несколько видов пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу. "Закон РФ от 12.02.1993 №4468-1 (ред. от 28.02.2023) "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" предусматривает следующие виды военной пенсии:

за выслугу лет;

по инвалидности;

по потере кормильца", — поясняет юрист Европейской Юридической Службы Ильдар Макешов.

За выслугу лет

Правом на военную пенсию за выслугу лет обладают лица, имеющие минимальный срок выслуги на военной службе, службе в МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН и т.д. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

"Для назначения пенсии человек должен иметь не менее 20 лет выслуги, либо достичь возраста 45 лет и накопить 25 лет общего трудового стажа, причем как минимум 12,5 на военной службе, — говорит Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры". — Следует отметить, что в трудовой стаж также засчитывается срок обучения в военных образовательных учреждениях".

По инвалидности

Военная пенсия по инвалидности положена военнослужащим независимо от срока их службы, ставшим инвалидами при прохождении военной службы или в течение 3 месяцев после увольнения.

Александр Жалнин уточняет, что для назначения пенсии важно, чтобы инвалидность наступила вследствие прохождения военной службы, например, из-за травмы или болезни.

По потере кормильца

Военная пенсия по потере кормильца положена нетрудоспособным членам семьи умершего или погибшего военнослужащего.

Юрист отмечает, что независимо от нахождения на иждивении у погибшего, пенсия назначается следующим лицам:

несовершеннолетним детям;

родителям или супругу, если они утратили источник дохода, либо не работают и ухаживают за детьми, братьями, сестрами, внуками кормильца, пока им не исполнится 14 лет;

бабушке и дедушке, если нет других лиц, обязанных их содержать.

При этом размер пенсии зависит от причины наступления смерти кормильца.

Вдове военного пенсионера Россиянам рассказали, у кого будет самая большая пенсия

Претендовать на две пенсии — по потере кормильца и любую другую (по старости, инвалидности) — могут и вдовы погибших военных. Но только в том случае, если женщина не вступила в новый брак. Т.к. при новом замужестве у нее сохранится право только на получение пенсии по потере кормильца, а на вторую пенсию — аннулируется.

Вторая пенсия для военного пенсионера

Второй пенсией для военного в отставке может стать страховая пенсия по старости, в том случае, если он, выйдя на заслуженный отдых, официально трудоустроится на работу и работодатель будет отчислять за него пенсионные взносы.

Для получения военной и страховой пенсии гражданин должен отвечать следующим требованиям:

достичь пенсионного возраста (в 2023 году это 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин);

иметь определенный гражданский стаж (в него не входят периоды службы в армии или работы, которые учтены при расчёте военной пенсии), страховой стаж в 2023 году составляет 12 лет;

иметь определенное количество пенсионных баллов — в 2023 году не менее 21.

Согласно пенсионной реформе требования к этим показателям возрастают ежегодно. В 2025 году минимальный уровень баллов составит 30, а стаж — 15 лет. Увеличение пенсионного возраста прекратится в 2028 году, начиная с него женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65. Россиянам рассказали, у кого будет самая большая пенсия

Кому положена

Перечень граждан, обладающих правом получения военной пенсии, представлен в ст. 1 Закона №4468-1. Пенсионное обеспечение распространяется на бывших военнослужащих по контракту и их семей, проходивших службу в:

Вооруженных силах;

пограничных войсках;

органах ФСИН;

ФСБ;

органах внутренних дел;

следственном комитете;

органах государственной охраны;

Государственной противопожарной службе;

войсках национальной гвардии;

других формированиях, созданных в соответствии с законодательством РФ.

А также лица, приравненные к проходившим военную службу по контракту:

члены партизанских отрядов Великой Отечественной войны;

бывшие военнослужащие сверхсрочной военной службы (женщины-добровольцы в том числе).

Размер пенсии военнослужащим

Сумма военной пенсии зависит от должностного оклада, выплат по званию, а также выслуги лет.

"По общему правилу в целях исчисления пенсии с 01.01.2023 учитывается 85,47% величины денежного довольствия лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет. Размер военной пенсии за выслугу лет зависит от срока данной выслуги. Например, лицам, имеющим выслугу 20 лет, размер пенсии составит 50% от указанной выше величины, а за каждый год выслуги, превышающий 20 лет добавляется еще 3% от величины денежного довольствия (ст. 14, 43 Закона №4468-1; ст. 1 Закона от 05.12.2022 № 471-ФЗ)", — комментирует Ильдар Макешов.

Вместе с тем пенсия за выслугу лет не может быть ниже расчетного размера пенсии, который устанавливается в размере социальной пенсии по старости (с 01.04.2023 — 7 153,33 руб.) (ст. 15, ч. 1 ст. 46 Закона №4468-1; пп. 1 п. 1 ст. 18, абз. 4 п. 1, п. 2 ст. 25 Закона № 166-ФЗ; п. п. 1, 3 Постановления Правительства РФ от 17.03.2023 № 404).

Как рассчитать военную пенсию

Пенсии военным назначают в индивидуальном порядке. Для расчета суммы по выслуге лет во внимание берутся следующие показатели:

продолжительность выслуги лет;

денежное довольствие, включая оклад по воинской должности и званию.

надбавки за квалификационную категорию, за выслугу лет;

районный коэффициент;

понижающий коэффициент.

Формула для расчета пенсии военного по выслуге лет:

((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где

ОД — оклад сотрудника по должности;

ОЗ — оклад в соответствии со званием;

ПК — понижающий коэффициент.

Как оформить

Для назначения и расчета военной пенсии необходимые документы подаются в пенсионные органы Минобороны России, МВД России, ФСИН, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ в зависимости от места службы будущего пенсионера.

"Например, в системе МВД к указанным документам относятся: заявление о назначении пенсии, расчет выслуги лет, денежный аттестат и выписка из приказа об увольнении сотрудника, — говорит Александр Жалнин. — Для пенсии по инвалидности дополнительно понадобится заключение военно-врачебной комиссии и справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы о группе инвалидности". Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Для оформления пенсии по случаю потери кормильца, помимо заявления и всех основных документов, понадобится свидетельство о смерти кормильца, документы, подтверждающие родственные отношения и причину гибели. В зависимости от ситуации также могут понадобиться дополнительные документы, например, решение суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или документы о нахождении нетрудоспособного члена семьи на иждивении.

Срок рассмотрения документов зависит от конкретного вида военной пенсии. Поступившие от военнослужащего документы в среднем рассматривают в течение 10 дней. Период назначения варьируется от одного дня до двух-трех месяцев.

Повышение пенсии

По словам Александра Жалнина, военная пенсия может быть повышена за счет увеличения ее непосредственного размера, а также размера денежного довольствия военнослужащих, индексации размера социальной пенсии по старости, применения надбавок и районных коэффициентов, а также разных доплат.

Индексация пенсии

Военные пенсии подлежат обязательной ежегодной индексации. Они исчисляются исходя из денежного довольствия военнослужащих. При определении размера пенсии, в частности, учитывается производимая индексация денежного довольствия.

Александр Жалнин поясняет, что индексация традиционно проводится 1 октября каждого года. Так, 1 октября 2021 года оклады военнослужащих были повышены на 3.7%, а в 2022 году на 4%. Размер индексации в 2023 году, как заявляли ранее, составит 10,5%.

"По общему правилу с 1 января 2023 года при исчислении пенсии учитывается 85.47% величины денежного довольствия. При этом минимальный размер военной пенсии устанавливается в размере социальной пенсии по старости. Это означает, что размер военной пенсии пересматривается одновременно с указанной социальной пенсией", — говорит эксперт.

Ильдар Макешов дополняет, что последняя такая индексация прошла 1 апреля 2023 в размере 3,3% в результате чего размер социальной пенсии по старости составил 7 153,33 руб.

"На основании ст. 12 Закона № 4468-1 Органы государственной власти субъектов РФ могут устанавливать за счет средств собственных бюджетов дополнительные социальные гарантии для военных пенсионеров", — говорит юрист.

Надбавки военным Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

При определенных обстоятельствах военная пенсия за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца может быть повышена за счет дополнительных надбавок. Основная часть надбавок связана с получением инвалидности и уходом за нетрудоспособным членом семьи.

Кроме этого, вне зависимости от вида пенсии, повышение предусмотрено для участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев РФ и некоторых других.

"Дополнительно размер пенсии может быть увеличен за счет районных коэффициентов, например, за службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Также органы государственной власти субъектов РФ за счет средств региональных бюджетов могут устанавливать дополнительные социальные гарантии для военных пенсионеров", — отмечает Александр Жалнин.

В ст. 45 Закона №4468-1 предусмотрены категории граждан, которые имеют право на повышение пенсионного обеспечения в процентном соотношении от размера военной пенсии. Их перечислил юрист Ильдар Макешов:

1) Герои Советского Союза, Герои РФ и награжденные орденом Славы трех степеней — 100%.

2) Герои Социалистического труда, Герои Труда РФ — 50%. В случае, если лицо награждалось неоднократно соответствующими званиями, пенсия увеличивается за каждое награждение.

3) Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр — 50%;

4) Награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" трех степеней — 15%.

5) Участники Великой Отечественной войны — 32%.

6) Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученные в период Великой Отечественной войны — 32%.

7) Лица, обладающие знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя" — 32%.

8) Необоснованно репрессированные лица по политическим мотивам, при условии последующей реабилитации —16%.

9) Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и мест принудительного содержания в период Второй мировой войны — 32%.

Помимо общих оснований для получения надбавки к пенсии, законом предусмотрены специальные надбавки для каждого вида военной пенсии.

Право на надбавку в процентном соотношении от получаемой военной пенсии по потери кормильца имеют:

члены семьи, инвалиды I группы при достижении 80 лет — 100%;

дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, потерявшие обоих родителей, либо умершей одинокой матери — 32%;

супруги и родители, потерявшие двух и более кормильцев — 200% за каждого кормильца;

дети в возрасте до 18 лет, либо дети, проходящие обучение в образовательных организациях, до 23 лет, потерявшие обоих родителей — 200%;

дети, являющиеся инвалидами I и II группы, потерявшие обоих родителей — 200%.

Право на надбавку в процентном соотношении от получаемой военной пенсии по выслуге лет имеют:

пенсионеры-инвалиды I группы или пенсионеры, достигшие возраста 80 лет — 100%

неработающие пенсионеры, при наличии нетрудоспособного члена семьи на иждивении — 32% за одного иждивенца, 64% за двоих и 100% за троих и более. Надбавка действует при условии, что иждивенцы не получают страховую или социальную пенсию;

пенсионеры-участники Великой Отечественной войны — 32% и при достижении 80 лет в размере 64%.

Право на надбавку в процентном соотношении от получаемой военной пенсии по инвалидности имеют:

инвалиды I группы либо достигшие 80 лет — 100%;

неработающие инвалиды I и II группы при наличии у них нетрудоспособных членов семьи на иждивении — 32% за одного иждивенца, 64% за двоих и 100% за троих и более;

инвалиды-участники Великой Отечественной войны — 32%. При достижении 80 лет или при инвалидности I и II групп в размере 64%;

женщины-инвалиды, вследствие военной травмы, при достижении 55 лет — 100%;

мужчины-инвалиды, вследствие военной травмы, при достижении 60 лет — 100%.

Налоговые льготы

Военные пенсионеры освобождены от уплаты налога на квартиру, дом, гараж, некоторые хозяйственные постройки. Льгота предоставляется только на один объект каждого вида. Например, как поясняет Александр Жалнин, можно одновременно не платить налог с квартиры, дома и гаража. При этом важно, чтобы имущество не использовалось в предпринимательской деятельности, а его кадастровая стоимость не превышала 300 миллионов рублей.

Военные пенсионеры не платят земельный налог с шести соток по одному земельному участку. Если площадь земли больше, то налог рассчитывается исходя из превышения. Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Также они освобождены от уплаты государственных пошлин при подаче исковых заявлений ценой менее 1 миллиона рублей к органам, осуществляющим пенсионное обеспечение. Данная льгота предоставляется пенсионерам не только при подаче исков в суд, но и на всех стадиях рассмотрения дела судом.

Александр Жалнин уточняет, что военные пенсионеры, как и все пенсионеры, вправе перенести на 3 года имущественные налоговые вычеты, предоставляемые в связи с приобретением жилья и погашением процентов по кредитам. Вдобавок к этому, на региональном уровне могут быть предусмотрены дополнительные льготы для военных пенсионеров, в частности, по земельному и транспортным налогам.

Что делать, если пенсия не пришла

В случае, если в назначении военной пенсии отказали или военная пенсия так и не начислена, Ильдар Макешов за защитой своих нарушенных прав советует обратиться с жалобой в прокуратуру или административным исковым заявлением в суд. Пенсионеров предупредили, что они потеряют, если вновь начнут работать

Изменения в 2023 году

Повышение выплат военным пенсионерам прошли 1 апреля 2023 года в рамках индексации. Согласно Федеральному закону №471-ФЗ приостановлено действие ч. 2 ст. 43 Закона РФ №4468-1. "Заморозка" понижающего коэффициента продлится до 1 января 2024 года и для размера денежного довольствия будет применяться показатель 85,47 %.

Последние новости

Основной рост выплат военным пенсионерам состоится 1 октября 2023 года. Будет произведен перерасчет денежных выплат, которые получают в качестве довольствия действующие военные. Одновременно с этим на 10,5 %. увеличатся и выплаты военным пенсионерам.