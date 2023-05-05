На какую пенсию может рассчитывать пенсионер, если продолжает работать или решит уволиться, предусмотрена ли индексация работающим пенсионерам в 2023 году, сколько стажа и пенсионных баллов должно быть, как осуществляется перерасчет, способы повысить размер пенсионных выплат — в материале агентства "Прайм". Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Пенсия работающим пенсионерам

Пенсия работающим пенсионерам — это страховая пенсия, которая назначается гражданам, продолжающим трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых. «Работающие пенсионеры имеют право на получение полной суммы пенсии без ограничений и санкций. Однако они не получают ежегодную индексацию пенсии в соответствии с уровнем инфляции, как неработающие пенсионеры. Вместо этого им производится перерасчет пенсии с учетом дополнительного страхового стажа и пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год», — комментирует Владимир Синельников, адвокат коллегии адвокатов №1 Адвокатской палаты Республики Мордовия.

Регулирующий закон

Основным законом, регулирующим порядок назначения и выплаты пенсий работающим пенсионерам, является Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". В частности, в статье 18 этого закона установлены правила перерасчета пенсии работающим пенсионерам и максимальный размер прибавки к пенсии.

Виды выплат

По словам Марины Антоновой, ведущего юриста Европейской Юридической Службы, в настоящее время пенсионерам, в том числе работающим может быть назначена пенсия:

страховая по старости;

страховая по инвалидности;

страховая по случаю потери кормильца;

социальная пенсия по старости;

накопительная пенсия (единовременная выплата средств пенсионных накоплений, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата).

Страховые

Страховая пенсия работающим пенсионерам состоит из двух частей: базовой и индивидуальной. Базовая часть равна фиксированной сумме, которая устанавливается на каждый год федеральным законом. В 2023 году базовая часть составляет 6 234 рубля. Индивидуальная часть зависит от количества и стоимости пенсионных баллов, которые заработал пенсионер за весь свой трудовой стаж. Один балл в 2023 году равен 123,77 рубля. Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Накопительные

По словам Владимира Синельникова, накопительная пенсия работающим пенсионерам — это дополнительная выплата к страховой пенсии, которая формируется из средств, накопленных на специальном счете в ПФР (СФР) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Накопительная пенсия выплачивается в течение определенного срока или до конца жизни в зависимости от выбранного тарифа и размера накоплений.

Условия для получения

По общему правилу страховая пенсия по старости назначается, если соблюдены следующие условия:

достижение установленного пенсионного возраста (Приложение № 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" — таблица пенсионного возраста) — 61,5 (мужчины) и 56,5 (женщины) лет на 2023 год.

наличие страхового стажа соответствующей продолжительности: не менее 14 лет в 2023 году;

определенная величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК, так называемые пенсионные баллы): в 2023 — не ниже 25,8.

Марина Антонова поясняет, что в настоящее время проводится постепенное повышение общего пенсионного возраста, в результате чего начиная с 2028 г. такой возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

По словам Владимира Синельникова, для получения пенсии работающим пенсионерам необходимо обратиться в территориальный орган СФР по месту жительства или работы с заявлением о назначении пенсии и приложить к нему следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;

справка о доходах за последние 5 лет или иные документы, подтверждающие размер страховых взносов;

согласие на перевод накоплений в НПФ или выбор тарифа для выплаты накопительной пенсии (при наличии);

иные документы в зависимости от вида пенсии (например, свидетельство о рождении ребенка для пенсии по уходу за ребенком-инвалидом).

Пенсия работающим пенсионерам назначается с даты обращения в СФР, но не ранее даты наступления пенсионного возраста. На пенсию по возрасту в 2023 году выйдут лишь те, кто имеет на это льготное право. Произошло это из-за так называемого переходного периода после пенсионной реформы.

Сколько получают

Мария Антонова говорит, что точного размера пенсии или ее усредненного значения в законодательстве не представлено, так как пенсия рассчитывается по формуле (из ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"). Льготы по оплате ЖКХ: кому положены и как их оформить

Размер пенсии работающим пенсионерам зависит от количества и стоимости пенсионных баллов, которые заработал пенсионер за весь свой трудовой стаж, а также от размера прибавки к пенсии за дополнительный стаж и баллы. По словам Владимира Синельникова, прибавка к пенсии за дополнительный стаж и баллы рассчитывается индивидуально для каждого работающего пенсионера и не может превышать 354,3 рубля в 2023 году.

Средняя и минимальная пенсия

"Средняя пенсия работающим пенсионерам в 2023 году составляет 18 000 рублей. Это на 1 000 рублей больше, чем средняя пенсия неработающих пенсионеров. Разница объясняется тем, что работающие пенсионеры получают прибавку к пенсии за дополнительный стаж и баллы", — говорит Владимир Синельников.

Минимальная пенсия работающим пенсионерам в 2023 году равна базовой части страховой пенсии, то есть 6 234 рубля. Если сумма пенсии меньше этого значения, то ее доводят до прожиточного минимума пенсионера за счет федерального бюджета.

Как рассчитывается размер выплат

Размер страховой пенсии работающим пенсионерам рассчитывается по формуле:

П = БЧ + ИЧ + П

где П — общая сумма пенсии, БЧ — базовая часть пенсии, ИЧ — индивидуальная часть пенсии, П — прибавка к пенсии за дополнительный стаж и баллы. Льготы на проезд: кому положены, куда за ними обращаться и как оформить

Базовая часть пенсии равна фиксированной сумме, которая устанавливается на каждый год федеральным законом. В 2023 году составляет 6 234 рубля.

Индивидуальная часть пенсии зависит от количества и стоимости пенсионных баллов, которые заработал пенсионер за весь свой трудовой стаж.

Индивидуальная часть пенсии рассчитывается по формуле:

ИЧ = ПК × СПК

где ПК — общее количество пенсионных коэффициентов, а СПК — средняя стоимость одного коэффициента за последние 5 лет.

Прибавка к пенсии за дополнительный стаж и баллы рассчитывается по формуле:

П = ПК × С1ПК

где ПК — количество сформированных пенсионных коэффициентов за предыдущий год, но не более 3-х, а С1ПК — стоимость одного коэффициента на дату выхода на пенсию.

Накопительная пенсия работающим пенсионерам рассчитывается в зависимости от выбранного тарифа и размера накоплений. Возможны два варианта:

фиксированная сумма выплаты в течение определенного срока (например, 10 лет);

переменная сумма выплаты до конца жизни (зависит от ожидаемой продолжительности жизни и доходности накоплений).

Индексация и перерасчет пенсии работающим пенсионерам в 2023 году Накопительная пенсия в 2023 году: кому положена, как получить выплаты

Владимир Синельников поясняет, что индексация пенсии работающим пенсионерам в 2023 году не предполагается, так как они не получают ежегодное повышение пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Вместо этого им производится перерасчет пенсии с учетом дополнительного страхового стажа и пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год.

Когда будет

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам в 2023 году произойдет 1 августа. С этой даты они начнут получать прибавку к пенсии за дополнительный стаж и баллы. СФР пересчитывает страховую пенсию работающим пенсионерам по старости или страховую пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке.

Особенности после увольнения работающего пенсионера

Если работающий пенсионер увольняется или прекращает самостоятельную деятельность, то он переходит в категорию неработающих пенсионеров. Владимир Синельников уточняет, что в этом случае он теряет право на прибавку к пенсии за дополнительный стаж и баллы, но получает право на индексацию пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Индексация пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2023 года составила 4,8%. Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии

"При переходе в категорию неработающих пенсионеров производится перерасчет пенсии с учетом всех пенсионных баллов, накопленных за весь трудовой стаж. При этом учитывается средняя стоимость одного балла за последние 5 лет, а не на дату выхода на пенсию. Это может привести к увеличению или уменьшению индивидуальной части пенсии", — говорит Владимир Синельников.

Также, по словам Марины Антоновой, при увольнении пенсионер получит суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом индексации и корректировки, имевших место в период осуществления им работы, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. "А в случае возобновления трудовой деятельности пенсионер также продолжит получать пенсию с учетом ее индексации. При увольнении пенсионеру рекомендуется дождаться решения СФР об индексации пенсии, и только после этого трудоустраиваться вновь. Данные условия регулируются ст.26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"", — поясняет юрист.

Как повысить пенсию работающему пенсионеру

Марина Антонова рекомендует сначала запросить сведения о расчете пенсии в СФР и далее проверить соответствует ли данный расчет законодательству, все ли периоды включены в расчет, учтены ли иные периоды включаемые в страховой стаж, размер величины ИПК, какой выставлен коэффициент по заработной плате, и с учетом особенностей расчета пенсии каждого пенсионера писать заявление на перерасчет, если имеются сведения (справки, расчеты, архивные данные), позволяющие увеличить размер пенсии. В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий

Повысить пенсию можно несколькими способами:

продолжать работать и увеличивать свой доход, на который уплачиваются страховые взносы;

перевести свои накопления в НПФ с более высокой доходностью или выбрать более выгодный тариф для выплаты накопительной пенсии (делать это без потери дохода можно не чаще одного раза в пять лет);

обратиться в СФР с заявлением о пересмотре размера пенсии в случае изменения обстоятельств (например, признания инвалидности, потери кормильца, рождения ребенка-инвалида и т. д.);

если какие-то периоды не были включены в страховой стаж при назначении пенсии (например, учебы, военной службы, работы за границей и т. д.), обратиться с иском в суд.

"Кроме того, увеличить размер обеспечения пенсионера можно путем оформления дополнительного статуса — инвалид, ветеран труда, почетный донор, далее от категории будет зависеть сумма доплаты по тому или иному основанию. Пенсионер также может переехать в район Крайнего Севера или в местность, приравненную к нему, и получать районный коэффициент к пенсии. Некоторые пенсионеры докупают пенсионные баллы, что также способствует увеличению пенсии или позже выходят на пенсию, за что их пенсионный коэффициент увеличивается. Также можно обратиться за назначением накопительной части пенсии, если она ранее сформирована на ИЛС пенсионера", — уточняет юрист.

Компенсации, выплаты и льготы для работающего пенсионера

Работающие пенсионеры имеют право на ряд компенсаций, выплат и льгот, которые предоставляются федеральным или региональным законодательством. Владимир Синельников выделил следующие: Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 мая

ежемесячная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе (если сумма пенсии меньше этого значения);

ежегодная доплата к пенсии за выслугу лет (если имеется стаж работы по определенным профессиям или должностям);

компенсация за оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в размере 50% от фактических расходов);

льготы по налогообложению (освобождение от подоходного налога с доходов от работы или самостоятельной деятельности, уменьшение налоговой базы по имущественным налогам и т. д.);

льготы по оплате проезда в общественном транспорте (бесплатный или льготный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте);

льготы по оплате медицинских услуг и лекарств (бесплатное или льготное обслуживание в медицинских учреждениях, получение бесплатных или льготных рецептов на лекарства);

льготы по получению образования и культурных услуг (бесплатное или льготное обучение в учебных заведениях, посещение музеев, театров, кинотеатров и т. д.).

"Дополнительное социальное обеспечения пенсионера зависит от региона проживания и устанавливается региональным законодательством, — говорит Марина Антонова. — Как правило, пенсионер может оформить субсидию на коммунальные услуги, налоговые льготы на имущество, земельный участок, транспортный налог, приобрести социальную проездную карту для льготного проезда по городу, "северяне" получают один раз в два года оплату проезда к месту отдыха и обратно, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, налоговые вычеты".

Список и размер компенсаций, выплат и льгот для работающих пенсионеров могут отличаться в разных регионах. Для получения более точной информации Владимир Синельников советует обратиться в местные органы власти или социальной защиты.