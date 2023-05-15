ООН, 15 мая — ПРАЙМ. Контакты насчет дальнейшей судьбы "продуктовой сделки" продолжаются, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при Организации Василий Небензя. В ООН рассказали о предложении по улучшению зерновой сделки

"На прошлой неделе в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры высокого уровня по рассмотрению дальнейшей судьбы черноморской инициативы. Контакты на этот счет продолжаются", — сказал Небензя.

Он напомнил, что еще в марте РФ говорила об отсутствии прогресса по пяти системным проблемам, блокирующим российские сельхозпоставки.

В марте Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Российский постпред также подчеркнул, что беднейшим странам достается менее 3% поставок в рамках "продуктовой сделки", 40% всего продовольствия, вывезенного с Украины морем, пошло в страны ЕС.

"Бесспорный факт "оседания" внутри ЕС значительной части украинского продовольствия, изначально предназначенного якобы для отправки в страны Глобального Юга, является ярким примером подлинной сущности громких гуманитарных инициатив Брюсселя", — сказал он.

По словам Небензи, в контексте осуществления "продуктовой сделки" "все пошло не по согласованному плану". "По состоянию на 4 мая, 40% всей продукции, вывезенной по морскому гумкоридору, пошло в страны ЕС. Доля беднейших стран в таких закупках не дотягивает и до 3%. Без малого год сельхоззапасы Украины истощает и без того сытый Запад", — подчеркнул постпред.

Дипломат напомнил, что экспорт аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" должен был быть запущен параллельно с вывозом зерновых, однако этого так и не произошло.

"Украинская сторона в СКЦ все это время отказывалась даже обсуждать вопрос разблокировки аммиакопровода "Тольятти-Одесса", прописанного в соответствующем трехстороннем соглашении, выдвигала все новые условия, не прописанные в "черноморской инициативе", — указал он.

Постпред подчеркнул, что уже без малого год не видно ни малейших подвижек в рамках второй части "пакетной" сделки генсека ООН Антониу Гутерреша – Меморандума Россия-ООН.

"Основной российский банк – "Россельхозбанк" – заточенный исключительно на финансовые расчеты по экспортным сельхозоперациям, остается под санкциями. Разовые транзакции, которые нам так щедро обещают в Вашингтоне и Брюсселе, просто смехотворны, когда их подают как действенное решение проблемы", — подчеркнул он и также заявил, что предложенный генсекретарем ООН "пакет" работает только в части, касающейся обслуживания украинского коммерческого экспорта.

"Российские сельхозпоставки продолжают эффективно блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия. По сути, США и их сателлиты с присущим им менторством насаждают тезис о том, что мир нуждается в украинской кормовой кукурузе (70% экспорта) больше, чем в российских пшенице и удобрениях", – отметил Небензя.