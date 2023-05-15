РИМ, 15 мая — ПРАЙМ. Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Киеву на закупку вооружений из так называемого Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе. В ЕС заявили, что российские активы можно использовать для Украины

"Будапешт предположительно потребовал гарантий того, что фонд в будущем сохранит свой "глобальный" горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева", — говорится в сообщении.

Транш Украине должен быть направлен в следующий понедельник.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".