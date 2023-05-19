Налоги для физических лиц — обязательные платежи в бюджет с доходов и некоторых типов собственности граждан. Виды налогов (на имущество, выигрыш, облигации и вклады, транспортный, земельный и прочие), порядок уплаты и ответственность за уход от налогов, какие налоговые льготы и вычеты положены россиянам, — в материале агентства "Прайм". Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров

Налоги для физических лиц-2023

Налоги в бюджеты различных уровней обязаны платить как компании, так и граждане. Именно эти средства впоследствии участвуют в финансировании различных сфер общественной жизни: здравоохранения, образования, дорожной отрасли и т.д. Некоторые из налогов удерживаются автоматически, другие необходимо платить самостоятельно.

Виды

Виды налогов по уровню они делятся на федеральные, региональные и местные. По способу оплаты — на прямые и косвенные. Законодательная база для федеральных налогов содержится в Налоговом кодексе РФ, для региональных и местных — в актах на уровне субъекта РФ и муниципального образования.

По словам Тимура Фатыхова, юриста направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров "Юридической группы "Совет", к федеральным налогам относятся:

налог на добавленную стоимость (НДС); акцизы; налог на доходы физических лиц (НДФЛ); налог на прибыль организаций (НПО); налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); водный налог; сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов; государственная пошлина; налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Региональные налоги:

налог на имущество организаций; налог на игорный бизнес; транспортный налог.

Местные налоги:

земельный налог; налог на имущество физических лиц; торговый сбор.

"Прямые налоги оплачиваются отдельной суммой в установленные законом сроки. Косвенные налоги уплачиваются в составе цены товара или услуги без внесения каких-либо дополнительных платежей. Косвенные налоги считаются достаточно эффективным инструментов для пополнения средств бюджета, поскольку обычный потребитель не испытывает негатива в связи с уплатой такого налога — для него лишь важно, какую итоговую цену он платит за товар. К косвенным налогам относятся акцизы и НДС", — объясняет эксперт. Зарплата gross и net: чем отличаются и как рассчитать

Объекты налогообложения

Объектами налогообложения могут быть различные виды доходов: заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, продажи недвижимости, от облигаций и вкладов, выигрышей и другие. Также существуют такие объекты налогообложения, как имущество и транспортные средства, говорит Антон Матюшенко, управляющий партнер АБ "Матюшенко и партнеры".

За что платить не нужно

Некоторые виды доходов, такие как социальные выплаты, пенсии, детские пособия и ряд других, в России не облагаются налогами.

"Также существуют налоговые вычеты и льготы, которые позволяют снизить налоговую нагрузку на физических лиц. Это могут быть вычеты на детей, обучение, лечение, жилье и другие", — объясняет Антон Матюшенко.

Перечень

В России существует несколько видов налогов для физических лиц. Ставка налога и способ его уплаты определяются Налоговым кодексом и зависят от вида.

НДФЛ

По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, НДФЛ включает в себя доходы от:

вкладов;

облигаций;

продажи недвижимого имущества и сдачи его в аренду;

выигрышей;

продажи движимого имущества;

источников за пределами РФ.

Ставка налога на все эти виды дохода составляет, как правило, 13%, исключая выигрыши, на которые действует ставка 35%.

"О таких доходах резиденты РФ обязаны отчитываться самостоятельно, подав декларацию 3-НДФЛ. В этом году подать декларацию по доходам нужно было до 2 мая включительно. Теперь тех, кто не успел это сделать в срок, ждёт штраф в размере 1000 рублей", — предупреждает Людмила Мельникова.

Эксперт объясняет, что уплатить налог НДФЛ необходимо до 15 июля 2023 года. В этом году до 17 июля, так как 15-ое число выпадает на выходной день. Если не оплатить налог в установленный срок, то налоговая инспекция начислит штраф 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30%. А также пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки. Юрист предупредил, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация

Платить НДФЛ не нужно только в следующих случаях:

продана жилая недвижимость, которой владели более 5 лет (более 3 лет в случае приватизации, наследования, единственного жилья);

семья с двумя несовершеннолетними детьми продала жилье и проходит под освобождение от налога (нужно соответствовать пяти условиям 382-ФЗ единовременно);

продано авто, которым владели более 3 лет.

Подоходный налог

Под подоходным налогом чаще всего понимается налог на доходы физических лиц в части зарплаты. Его уплачивает каждый резидент РФ (любой человек, находящийся на территории страны 183 дня и более).

"Гражданство здесь значения не имеет. Если гражданин, допустим, Грузии находится более полугода в РФ, работает на российскую компанию, он обязан заплатить НДФЛ. Самый распространенный доход — это заработная плата. С нее работодатель рассчитывает и удерживает налог за каждого своего работника, и перечисляет в бюджет", — рассказывает Людмила Мельникова, практикующий эксперт по 3-НДФЛ, налоговый консультант для физических лиц и ИП.

Подоходный налог составляет 13% для годового дохода менее 5 млн рублей и 15%, если он выше. Рассчитывать и платить НДФЛ по зарплате самостоятельно не нужно, работодатели сами вычитают налог в пользу ФНС.

Налог на вклады

Это тоже частный случай налога на доходы физических лиц. Налогообложению по ставке 13 % подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам. Не так давно этот вид доходов облагался налогом только в том случае, если ставка по вкладам была выше ключевой на 5 % пунктов. Но с 1 апреля 2020 года стал действовать закон №102-ФЗ, в соответствии с которым проценты по банковским продуктам облагаются налогом. В России истекает срок подачи налоговых деклараций

"Доходы с процентной ставкой 1% годовых и менее, доходы по счетам эскроу, вклады по причине наследования налогом не облагаются. Налог не нужно платить и по банковским вкладам, если доход в виде процентов не превышает сумму, рассчитанную по следующей формуле: 1 000 000 000 рублей * максимальная ключевая ставка ЦБ, которая действовала на первое число каждого месяца в течение года", — отмечает Ольга Федорова, частнопрактикующий юрист из Санкт-Петербурга.

Эксперт уточняет, что согласно закону от 26.03.2022 № 67-ФЗ в 2023 году с доходов, полученных за 2022 год, платить налог не нужно. Специальных льгот по этому виду налога для отдельных категорий граждан РФ не предусмотрено. Неуплата или неполная уплата сумм налога влечет за собой взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Налог на облигации

Доход от облигаций называется купонным, с него необходимо заплатить НДФЛ.

По словам Елены Корниловой, кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, сейчас налогом на доходы физических лиц облагается купонный (процентный) доход по всем видам облигаций, включая государственные, муниципальные и корпоративные по ставке 13% (или 15% в случае применения прогрессивной ставки).

Налог от продажи недвижимости и сдачи в аренду

Доходы, полученные от сдачи либо продажи недвижимого имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов).

"Налогом от продажи имущества не облагается недвижимость, срок владения которой составляет 5 и более лет. Если недвижимость получена в подарок от близкого родственника, в наследство, приватизирована, получена по договору пожизненного содержания с иждивением, то минимальный срок владения недвижимостью 3 года. В этом случае налог от продажи недвижимости уплате не подлежит. При определении налоговых обязательств доходы, полученные от продажи имущества, могут быть уменьшены на размер имущественных налоговых вычетов. При продаже недвижимого имущества, жилья, освобождаются от уплаты налогов семьи, где двое и больше детей. Непредставление налогоплательщиком в установленный срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ), — рассказывает Ольга Федорова. Минфин внесет новый законопроект по НДФЛ для работающих из-за рубежа

Налог с выигрышей

Выигрыш в лотереях облагается налогом в 13%, в рекламных акциях — 35% от их стоимости, в букмекерской конторе — 13%, в казино — 13%.

"Если сумма выигрыша составляет менее 4 000 рублей, то уплачивать налог не нужно. Если выигрыш в российской лотерее или легальной букмекерской конторе и составил более 15 000 рублей, налог на выигрыш уплачивает организатор лотереи. Организаторы рекламных компаний независимо от размера выигрыша уплачивают налог на выигрыш самостоятельно. Налоговый вычет от общей суммы выигрыша составляет 4 000 рублей. В случае неуплаты налога на выигрыш, штраф составит 40% от суммы. При значительных выигрышах недоимка может повлечь за собой уголовную ответственность", — объясняет Ольга Федорова.

Налог на имущество

Налог на имущество физлиц относят к местным налогам, его плательщиками признаются физические лица, которые владеют на праве собственности объектами налогообложения: жилыми домами, квартирами, комнатами, гаражами, машино-местами, едиными недвижимыми комплексами, объектами незавершенного строительства, иными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями.

По словам Анастасии Хрусталевой, старшего вице-президента ИК Fontvielle, за основу берется кадастровая стоимость имущества. Раньше, до 2020 года, налоги исчислялись исходя из инвентаризационной стоимости. Она в большинстве случаев была значительно ниже кадастровой. Налоговым периодом по этому налогу признается один календарный год. Налоговые ставки устанавливаются местным (региональным) законодательством, но в Налоговом кодексе РФ указаны пределы, которые не должны быть превышены: 0,1%, 0,5%, 2%. Конкретный размер процента зависит от вида имущества (его назначения) и иногда от площади недвижимости. Региональные власти имеют право дифференцировать ставки по разным критериям (но в рамках, указанных в НК РФ), устанавливать особенности налоговых вычетов и т.д.

Налоговая сама исчисляет сумму сбора и выставляет уведомления. Физическое лицо обязано уплатить налог не позднее 1 декабря следующего за расчетным года. В случае просрочки уплаты инспекция начисляет пени. Существуют льготы по данному налогу для физических лиц в отношении имущества, которое не используется ими в предпринимательской деятельности. В частности, освобождаются от уплаты налога на имущество такие категории, как герои Советского Союза, герои РФ, пенсионеры, инвалиды, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий и некоторые другие. Что касается льготных объектов, то это квартира или ее часть, комната, дом, машиноместо, хозяйственные строения и сооружения, объекты, используемые для творческих студий, мастерских и т.д. Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов за обучение и лечение

Льгота предоставляется в отношении одного объекта в рамках каждого вида. Выбрать льготный объект предоставлено право самому налогоплательщику. Есть возможность также получить вычет: те, у кого трое и более детей имеют право на вычет в размере кадастровой стоимости пяти кв. м квартиры и семи кв. м жилого дома на каждого ребенка возрастом до 18 лет. Заявление о применении льгот подается в налоговый орган. Также подается уведомление в ФНС, по каким объектам налогоплательщик выбирает себе преференции. Подтверждать собственность не нужно, поскольку сейчас ведомства взаимодействуют друг с другом в порядке обмена сведениями. Заявление рассматривается 30 дней. Применяется ли льгота при расчете налога — можно проверить в личном кабинете налогоплательщика.

Налог с продажи всего

Он составляет 13%, но платить его при продаже абсолютно любого товара не нужно. Налог не придется платить, если:

вещь была продана дешевле стоимости, за которую изначально покупалась;

вещь стоит меньше 250 000 рублей и находилась в личном пользовании;

вещь была в личном пользовании не менее трех лет.

Земельный налог

Это местный налог, размер которого устанавливают региональные органы власти.

"Земельным налогом облагаются земельные участки, принадлежащие физлицам на праве собственности, праве постоянного пользования или праве пожизненного наследуемого владения", — говорит Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры".

Транспортный налог

Транспортный налог уплачивается в отношении транспортных средств, зарегистрированных на имя физлица. Это касается не только автомобилей, но и мотоциклов, снегоходов, моторных лодок, катеров, гидроциклов. Базовые ставки указаны в п. 1 ст. 361 НК РФ, но в зависимости от региона они могут быть как уменьшены, так и увеличены.

Капремонт

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в собственном смысле слова не являются налогом. Уплачивать их необходимо каждый месяц по квитанции. Размер суммы зависит от региона.

Госпошлины

Пошлины — это платежи, которые устанавливаются за совершение ответных действий со стороны государства (регистрацию недвижимости, возможность обращения с иском в суд, сдачу экзамена в ГИБДД и т.д.). Пошлины устанавливаются государством и взимаются в целях обеспечения доходов бюджета. Финансист предупредил, кому придется заплатить новый налог на вклады

Государственные пошлины оплачивают как субъекты предпринимательской деятельности, так и физлица в зависимости от вида пошлины.

Тимур Фатыхов выделяет следующие виды госпошлин:

за совершение действий (например, сдача экзамена в ГИБДД, нотариальных услуг);

регистрационные (например, за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрацию прав не недвижимое имущество, в органах ЗАГС);

судебные (устанавливаются за рассмотрение спора в суде).

Отдельно выделяют такой вид пошлин, как таможенные (оплата за возможность ввоза товара через границу).

"Штрафные санкции за неуплату государственной пошлины не предусмотрены. В случае ее неоплаты плательщик попросту не получит соответствующее ответное действие со стороны государства. Например, если подать исковое заявление в суд без оплаты госпошлины, суд изначально предоставит вам срок для проведения оплаты, а если обязанность не будет исполнена, он возвращает исковое заявление", — объясняет юрист.

НДС

Это налог на добавленную стоимость, заложенный в цену любых товаров, которые покупают физлица. Это касается не только продуктов, техники и одежды, но и, например, проезда в транспорте. Ставка НДС зависит от категории товара и может быть 0%, 10% и 20%. Минфин раскрыл подробности внесенного в Госдуму проекта об НДФЛ

Таможенный налог

Этот налог относится к перевозке товаров из одной страны в другую. Таможенные пошлины выводятся за рамки налоговых правоотношений и регулируются таможенным правом. Регулирование вопросов уплаты, исчисления пошлин указано в "Таможенном кодексе Евразийского экономического союза".

Налог на доходы от источников за пределами России

Равен 13% и распространяется на такие доходы, как:

получение средств при работе на иностранные компании;

продажа или сдача в аренду имущества за рубежом;

пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты;

выплата страховки при наступлении страхового случая;

выплаты за использование авторских или смежных прав.

Акцизы

Акцизы — это косвенные федеральные налоги, налогоплательщиками по которым являются индивидуальные предприниматели или организации, реализовывающие подакцизные товары или перемещающие их через таможенную границу. Перечень подакцизных товаров установлен в ст. 181 НК РФ.

Хотя физические лица и не являются налогоплательщиками этого вида налога, компаниями акциз включается в стоимость товара, поэтому фактически потребитель восполняет его стоимость продавцу.

Как оплатить налоги физическому лицу (расчет, сроки)

Транспортный, земельный налоги, налог на имущество физических лиц, а также в некоторых случаях НДФЛ физлица уплачивают на основании уведомлений, полученных от налогового органа. Указанные налоги платятся не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, и перечисляются в составе единого налогового платежа. Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за рубежа

"Обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения уведомления, которое должно быть направлено не позднее 30 рабочих дней до наступления установленного срока. При этом единый налоговый платеж можно перечислить и раньше — в таком случае, средства будут храниться на индивидуальном счете налогоплательщика. Если уведомление не пришло несмотря на наличие налогооблагаемых доходов или имущества, следует обратиться с соответствующим заявлением в налоговую инспекцию. Сделать это можно как при личном визите, так и через личный кабинет налогоплательщика или через МФЦ. В ином случае может быть принято решение о привлечении к ответственности с назначением штрафа. Следует отметить, что если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 100 рублей, уведомление не направляется и налог переносится на следующий год. Поскольку налоговый орган вправе отправить уведомление об уплате не более чем за три года, предшествующих году его направления, в случае истечения сроков уведомление подается даже при сумме меньше 100 рублей", — рассказывает Сергей Гебель.

Оплатить налоги в соответствии с полученным уведомлением физлицо может несколькими способами:

через отделение банка и платежные терминалы;

в личном кабинете на официальном сайте ФНС России или с помощью специального сервиса;

через "Госуслуги" и МФЦ;

в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.

Перечислить единый налоговый платеж в счет налогоплательщика может иное лицо — например, законный представитель.

Налоговые льготы и вычеты

Налоговые льготы — это преимущества в области налогообложения, предоставленные отдельным категориям граждан, например, инвалидам I и II группы, пенсионерам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза, Героям РФ и другим. Они заключаются в освобождении отдельных доходов от налогообложения, налоговых вычетах и предоставляются по НДФЛ, земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физлиц.

Точный перечень льготных категорий граждан зависит от вида налога, а также особенностей налогообложения на региональном уровне. Для получения льготы по имущественным налогам нужно подать соответствующее заявление в налоговый орган. При наличии всех необходимых сведений в инспекции, льгота может быть предоставлена и без подачи заявления. Для получения стандартных налоговых вычетов у работодателя необходимо представить письменное заявление и документы, подтверждающие право на них. При оформлении вычетов через инспекцию, подается декларация по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы", — говорит Сергей Гебель.

По словам Оксаны Васильевой, например, по НДФЛ предусмотрены следующие налоговые вычеты:

стандартный — для льготных категорий граждан;

социальный — на лечение, обучение, занятие спортом и т. д.;

инвестиционный;

имущественный — при приобретении жилья.

Штрафы и ответственность за неуплату

Система взыскания налоговой задолженности в большинстве случаев работает автоматически. В Госдуму внесли проект по совершенствованию налогового администрирования

"Возможные меры для неплательщиков варьируются от административных штрафов до принудительного взыскания задолженности и даже уголовного преследования в зависимости от размера долга. Как правило, взыскание начинается с официального уведомления от налоговой службы. Если после этого никаких действий не предпринимается, налоговый орган обращается в суд с иском. Наряду с обязанностью погасить налоговую задолженность, на физических лиц налагаются пени за каждый день просрочки платежа, а также штрафы. Заседания обычно проводятся в мировом суде в упрощенном порядке. Затем судебные приставы начинают процесс ареста счетов и принудительного взыскания задолженности. Как правило, обычные граждане привлекаются к административной или уголовной ответственности за неуплату НДФЛ, транспортного налога или налога на имущество, только в том случае, если они задолжали значительную сумму", — объясняет Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс".

По словам Сергея Гебеля, пени рассчитывается по следующей формуле:

Сумма пеней = Сумма недоимки х Количество дней просрочки х 1/300 ключевой ставки Банка России.

В указанном порядке пени исчисляется по день (включительно) исполнения совокупной обязанности по уплате налогов.

"В определенных случаях, если сумма долга за три года превысит 2,7 миллиона рублей, налогоплательщика могут привлечь к уголовной ответственности. Уголовная ответственность возможна, когда действия гражданина направлены именно на уклонение от уплаты налогов, например, путем сокрытия объекта налогообложения или уменьшения налоговой базы. Кроме этого, лицо освобождается от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые и вся накопившаяся задолженность погашена в добровольном порядке", — уточняет эксперт.