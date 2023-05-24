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Скончалась Тина Тернер
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Американская исполнительница Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет, сообщило телевидение со ссылкой на представителя певицы. "С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины... ПРАЙМ, 24.05.2023
новости, сша, смерть, тина тернер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американская исполнительница Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет, сообщило телевидение со ссылкой на представителя певицы.
"С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер", — говорится в сообщении в учетной записи певицы в соцсетях.
Как отмечает издание Deadline, она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от швейцарского города Цюрих.
Обладательница восьми премий "Грэмми", Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What"s Love Got To Do With It и Private Dancer. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла.