МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американская исполнительница Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет, сообщило телевидение со ссылкой на представителя певицы.

"С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер", — говорится в сообщении в учетной записи певицы в соцсетях.

Как отмечает издание Deadline, она скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от швейцарского города Цюрих.

Обладательница восьми премий "Грэмми", Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What"s Love Got To Do With It и Private Dancer. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла.