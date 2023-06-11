ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия осталась практически без боеприпасов из-за военной помощи Украине и сделал предположение, что щедрость президента Джо Байдена имела коррупционную природу. Ливанские СМИ заявили о создании нового мира на руинах гегемонии США

В ходе выступления перед республиканцами в штате Джорджия, Трамп повторил популярную среди его соратников теорию о том, что действующий глава государства был в доле с сыном Хантером Байденом на Украине, который состоял в руководстве украинской компании "Бурисма" и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.

Трамп сказал, что сейчас у них нет боеприпасов. В Пентагоне не раз заверяли, что при планировании военных поставок на Украину они учитывают собственные потребности.

Байден настаивает, что не знал о деловых операциях своего сына.

Трамп повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, пообещав в случае победы добиться мира в течение 24 часов, не дожидаясь даже инаугурации.

"Я единственный кандидат, кто может такое пообещать. Я не допущу Третьей мировой войны… А это будет не традиционная война с танками, которые разъезжают туда-сюда и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, возможно, с уничтожением всего мира. Я этого не допущу. Никто больше не может сказать этого", — заявил он.