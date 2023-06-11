МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Активная фаза весеннего половодья на пяти реках Якутии завершена, сообщает главное управление МЧС России по региону. Иностранным судам разрешили входить в порт в Якутии

"Активная фаза половодья на реках Лена, Яна, Колыма, Алазея и Индигирка завершена. Ледоход на всех реках вышел в устье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что гидрологическая обстановка развивалась в соответствии с прогнозами. Спасатели оказывали помощь гражданам подтопленных населенных пунктов. Было совершено пять подрывов льда с использованием 3 тонн взрывчатого вещества для устранения заторов.

Ранее оперативный штаб региона сообщал, что свыше 2,5 миллиона рублей направлено на помощь пострадавшим от паводка в республике. В период половодья в восьми районах было подтоплено 58 жилых домов, в которых проживают 259 человек. Вода ушла. Среди пострадавших районов — Анабарский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Усть-Янский, Хангаласский, в общей сложности 22 населенных пункта. Подсчет и уточнение ущерба продолжаются.