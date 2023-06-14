2023-06-14T11:55:51+03:00
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В Швеции хотят завершить расследование ЧП на "Северных потоках" к осени
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ЦЮРИХ, 14 июн — ПРАЙМ. Шведский прокурор Матс Юнгквист, который возглавляет расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", рассчитывает к осени... ПРАЙМ, 14.06.2023
новости, северный поток, северный поток - 2
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЦЮРИХ, 14 июн — ПРАЙМ. Шведский прокурор Матс Юнгквист, который возглавляет расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", рассчитывает к осени предъявить обвинение ответственным за ЧП.
"Я надеюсь, что осенью мы сможем договориться по вопросу обвинения. Это наша цель, по крайней мере, как она выглядит сейчас", — сказал он в интервью Шведскому радио.
Расследование диверсии, как подчеркнул чиновник, приближается к заключительной фазе.
Кроме того, шведские следователи сотрудничают с немецкими коллегами. Сам Юнгквист встречался с немецким прокурором и следственной группой, однако деталей он не привел.
В начале апреля он заявил: ясности о том, кто стоит за подрывом "Северного потока" и "Северного потока — 2", нет, а найти ответственных за ЧП будет непросто.
Взрывы на двух российских газопроводах прогремели осенью прошлого года. Российская Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.