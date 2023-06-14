ЦЮРИХ, 14 июн — ПРАЙМ. Шведский прокурор Матс Юнгквист, который возглавляет расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", рассчитывает к осени предъявить обвинение ответственным за ЧП. Внутри НАТО разгорается конфликт из-за "Северных потоков", пишет WSJ

"Я надеюсь, что осенью мы сможем договориться по вопросу обвинения. Это наша цель, по крайней мере, как она выглядит сейчас", — сказал он в интервью Шведскому радио.

Расследование диверсии, как подчеркнул чиновник, приближается к заключительной фазе.

Кроме того, шведские следователи сотрудничают с немецкими коллегами. Сам Юнгквист встречался с немецким прокурором и следственной группой, однако деталей он не привел.

В начале апреля он заявил: ясности о том, кто стоит за подрывом "Северного потока" и "Северного потока — 2", нет, а найти ответственных за ЧП будет непросто.

Взрывы на двух российских газопроводах прогремели осенью прошлого года. Российская Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма.