С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Ликвидация энергетической бедности в Африке приведет к более высоким темпам роста спроса на энергию, которые еще предстоит оценить, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. Путин обсудит с лидерами стран Африки Украину и перспективы зерновой сделки

По его словам, темпы роста населения в Африке будут сопоставимы с ростом спроса на энергию. К 2050 году количество жителей континента должно вырасти на 74%, а прирост спроса на энергию в Африке прогнозируется на уровне порядка 70-80% к 2050 году.

"Этот факт свидетельствует о недооценке реального потенциала роста потребления в Африке, перед которой стоит задача ликвидации энергетической бедности. И решение этой задачи приведет к более высоким темпам роста спроса на энергию, которые еще только предстоит реально оценить", — сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.