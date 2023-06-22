Число заявок на пособие по безработице в США составило 264 тысячи
Число первичных заявок на пособие по безработице в США сохранилось на уровне прошлой недели
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июня, сохранилось на уровне пересмотренного показателя прошлой недели в 264 тысячи, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 260 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 262 тысячу. Теперь министерство оценивает показатель прошлой недели в 264 тысячи.
https://1prime.ru/News/20230622/840902167.html
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