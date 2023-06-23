МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции в отношении ПАО "Группа Позитив", говорится в официальном журнале ЕС. Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций

В документе отмечается, что санкции вводятся, поскольку ПАО "Группа Позитив" "представляет собой организацию, осуществляющую деятельность в российском IT-секторе с лицензией, администрируемой ФСБ".

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.